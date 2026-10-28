НКО Подмосковья рекомендовали проверить актуальность уставов

Управление Министерства юстиции РФ по Московской области рекомендовало некоммерческим организациям регулярно проверять уставы на соответствие действующему законодательству и фактической деятельности. Особое внимание следует уделить документам, утвержденным много лет назад, в том числе уставам религиозных организаций.

Устав определяет цели создания НКО, направления ее деятельности, структуру органов управления, их полномочия и порядок принятия решений. При этом важно не только наличие зарегистрированного документа, но и соответствие реальной работы организации закрепленным в нем положениям.

При проверке устава рекомендуется обратить внимание на наименование и цели организации, виды деятельности, права и обязанности участников, порядок формирования органов управления и принятия ими решений. Также необходимо проверить, как в документе прописаны внесение изменений, реорганизация и прекращение деятельности.

Особое внимание — уставам религиозных организаций

Для религиозных организаций действуют специальные требования, предусмотренные федеральным законом «О свободе совести и о религиозных объединениях». В частности, устав должен содержать сведения о наименовании, месте нахождения, вероисповедании, целях и задачах организации, структуре органов управления, порядке изменения документа и распоряжения имуществом при прекращении деятельности.

В Минюсте отметили, что уставы религиозных организаций, принятые или зарегистрированные в 2000-х годах и с тех пор не пересматривавшиеся, могут нуждаться в проверке и актуализации. Это связано с изменениями законодательства, в том числе вступившими в силу 3 октября 2021 года.

При этом сам по себе длительный срок действия устава не означает нарушения закона. Необходимость внесения изменений зависит от содержания документа, требований законодательства и особенностей деятельности конкретной организации.

Что делать при обнаружении несоответствий

Если положения устава не соответствуют законодательству или фактической работе организации, рекомендуется сопоставить документ с действующими требованиями, определить, какие пункты необходимо изменить, и установить, какой орган уполномочен принять соответствующее решение.

Затем нужно соблюсти предусмотренную процедуру принятия решения, оформить документы и представить их для государственной регистрации изменений. Для религиозных организаций регистрация изменений в уставе проводится в порядке, установленном федеральным законом «О свободе совести и о религиозных объединениях». Такие изменения вступают в силу для третьих лиц со дня государственной регистрации.

В Управлении Минюста России по Московской области подчеркнули, что регулярная проверка и своевременное обновление учредительных документов помогают предупредить нарушения обязательных требований и снизить риск затруднений в деятельности НКО.