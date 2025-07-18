Нюша направит 2,4 млн рублей в призовой фонд Зеленой Премии

Певица Нюша перечислит 2,4 миллиона рублей в качестве призового фонда Зеленой Премии. Эта сумма составляет половину ее выигрыша за участие в шоу «Сокровища императора». Деньги пойдут на поддержку экологических проектов лауреатов Премии, сообщила пресс-служба РЭО.

«Пример Нюши — это настоящая социальная ответственность. Для нас важно, что амбассадор Премии не просто поддерживает проект словом, но и делом вносит вклад в развитие экологического сообщества. Эти средства помогут усилить влияние проектов, которые меняют повседневную жизнь россиян», — сообщили в пресс-службе РЭО.

Нюша, как амбассадор Зеленой Премии, убеждена в важности помощи эколидерам.

«Экопроекты нуждаются в разной поддержке — финансовой, профессиональной и моральной. Зеленая Премия помогает тем, кто уже сегодня делает страну чище, продвигает переработку, экопросвещение и новые эко-привычки. Я рада быть частью этого движения и хочу, чтобы таких инициатив становилось больше», — сказала певица.

Премия, учрежденная Российским экологическим оператором, ежегодно отмечает вклад в развитие экологических инициатив в сфере обращения с отходами, устойчивого развития и экопросвещения.

Заявки на участие принимаются до 1 ноября 2025 года. Подробности — на сайте ППК РЭО.

ППК «Российский экологический оператор» создана Указом Президента в 2019 году. Ее главная задача — построить в России систему обращения с ТКО. С 2025 года на смену нацпроекту «Экология» пришел новый проект — «Экологическое благополучие». Одно из его направлений — создание экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году обеспечит сортировку 100% ТКО, сократит их захоронение до 50% и вовлечет не менее 25% отходов во вторичный оборот.