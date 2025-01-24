Нижний Новгород впервые станет площадкой форума «Сильные идеи для нового времени»

Форум «Сильные идеи для нового времени» изменит место проведения и впервые состоится в Нижнем Новгороде летом 2025 года, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на телеграм-канал Фонда Росконгресс.

На площадке форума впервые будет вручена премия «Страну меняют люди», которая объединит значимые для страны проекты и станет ежегодной.

По словам генерального директора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланы Чупшевой, сегодня в фокусе — поиск и поддержка идей и проектов, позволяющих обеспечить благополучие граждан, развитие регионов России, экономический, технологический и кадровый суверенитет.

Также в рамках форума в третий раз пройдет конкурс российских брендов «Знай наших».

Как отметил советник президента РФ Антон Кобяков, за четыре года на платформе Росконгресса удалось собрать более 88 тысяч идей со всей страны.