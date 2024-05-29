Нижегородцы заподозрили логово разврата в массажном салоне

В Нижнем Новгороде жители пожаловались на массажный салон для взрослых

Жители дома на улице Заречной в Нижнем Новгороде подозревают, что с ними соседствует настоящий бордель, который называет себя массажным салоном. На такие догадки жителей натолкнула интернет-реклама заведения, сообщает ИА «Время Н» .

Салон принимает посетителей на первом этаже многоквартирного дома. По мнению жильцов, в заведении вместо классического массажа оказывают сексуальные услуги.

Так, по мнению некоторых нижегородцев, эту догадку подтверждает и реклама салона, выполненная в эротическом стиле. Более того, на сайте заведения также рассказано о всех его массажистках, причем приведены их фото в нижнем белье, возраст и физические параметры.

В салоне журналистам заявили, что заведение оказывает СПА-услуги. По документам, как пишет издание, все тоже «чисто» — намеков на вероятное логово разврата нет.

Жильцы, по их словам, пробовали жаловаться на заведение в разные инстанции, однако старания пока не принесли желаемого результата.