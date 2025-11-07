Нижегородцы назвали свои главные страхи, связанные с работой

Около 63% респондентов заявили об отсутствии страхов относительно работы. Однако оставшиеся участники исследования (примерно треть) все же выразили определенные беспокойства. Самым распространенным страхом оказалась возможность быть уволенным или потерять работу, что отметили 12% опрошенных.

На втором месте по популярности — опасения по поводу недостаточной оценки труда и низкого уровня оплаты (8%). Замыкает тройку лидеров страх прекращения деятельности или банкротства компании, который беспокоит 5% респондентов. Незначительная часть опрошенных (по 2%) выразили обеспокоенность своей некомпетентностью, задержкой заработной платы, разногласиями с начальством или перспективой застрять на текущей должности на длительный срок. Прочие страхи, такие как нестабильность, напряженность в коллективе, эмоциональное выгорание и прочие, набрали менее 1% голосов.

Интересно, что мужчины чаще заявляли об отсутствии каких-либо опасений (66% против 60% среди женщин). В свою очередь, женщины более остро переживают из-за недооценки их труда и низкой заработной платы (11% против 5% у мужчин), возможной неспособности справиться с рабочими задачами (3% против 1% соответственно), а также перспективы остаться на текущем месте работы на продолжительное время (3% против 2%). Мужчины несколько чаще высказывали опасения по поводу невыплаты зарплаты (4% против 1% у женщин) и увеличения рабочей нагрузки (2%, в то время как среди женщин этот показатель ниже 1%).

Опрос проводился в период с 28 по 31 октября 2025 года.

