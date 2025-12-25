Нижегородцы назвали худшие новогодние подарки

сегодня в 12:51

Одежда и аксессуары стали самыми худшими новогодними подарками для нижегородцев

Жители Нижнего Новгорода составили рейтинг самых нежелательных подарков к Новому году. Список антилидеров возглавляют предметы одежды и различные аксессуары. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом SuperJob, сообщает ИА «Время Н» .

На второй позиции в рейтинге неудачных подарков — косметика, средства гигиены, а также абстрактные понятия (например, одиночество или плохие новости).

За ними следуют кухонные принадлежности и сувенирная продукция.

Книги, спиртные напитки, игрушки, поздравительные открытки и конфеты получили по 2% голосов опрошенных.

Еще 13% респондентов назвали другие неудачные варианты, в их числе: фотоальбомы, чай, полотенца и даже живая змея.

Представителей мужского пола могут огорчить одежда, книги, алкоголь. Женщины же проявляют недовольство в отношении недорогой косметики, парфюмерии, кухонной утвари и игрушек.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.