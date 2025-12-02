Нижегородский центр «Экоториум» стал победителем «Зеленой премии-2025»

Нижегородский центр экологического просвещения «Экоториум» стал победителем «Зеленой премии-2025» (0+), получив признание в номинации «Экологические центры», сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и областного правительства.

Организатором премии выступает Российский экологический оператор (РЭО), и в этом году она проводилась уже в пятый раз. В текущем году организаторы получили более 7 тысяч заявок из разных уголков России.

«Экоториум» (0+) представляет собой интерактивное пространство, предназначенное для экологического образования людей всех возрастов — детей, молодежи и взрослых. Посетителям в доступной и интересной форме рассказывают об основах устойчивого развития, правилах сортировки мусора и необходимости бережного отношения к окружающей среде. В «Экоториуме» работают экологическая лаборатория, медиа-школа «Голос природы», творческие мастерские и программы для дошкольников, активно внедряются проекты в сфере переработки отходов и экологического искусства, а также разрабатываются собственные медиапродукты, в том числе детский подкаст «Эконавигатор».

Как отметил глава Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области Владимир Тужилин, «Экоториум» превратился в платформу, где инновационные технологии, образовательные программы и общественные инициативы объединяются для достижения ощутимого прогресса в сфере экологии.

«Эта награда подтверждает, что мы движемся в верном направлении», — подчеркнул он.

