В ходе урока мужества, который она провела в школе № 10 Володарска, Гриневич отметила, что ученики этого учебного заведения продемонстрировали хорошие знания о Сталинградской битве. Однако в одной из школ Нижнего Новгорода, по ее словам, ученики не смогли ответить на ключевые вопросы, что ее сильно расстроило.

Гриневич, опираясь на мнение педагогов, отметила, что историю войны изучают только в старших классах или колледже, где акцент делается на получение специальности. Она выразила озабоченность тем, что дети, заканчивая 9 класс, не обладают необходимыми знаниями о такой значимой вехе, как Великая Отечественная война. Это ставит под сомнение формирование патриотизма у молодого поколения.

Депутат также привела в качестве примера, что 3 февраля во всех российских школах обсуждали тему «Бизнес и технологическое предпринимательство», в то время как в год 80-летия Победы над фашизмом следовало бы организовать уроки по Сталинграду. Гриневич подчеркивает, что несмотря на увеличение часов на изучение истории, многие ученики знают лишь общие данные о войне, не вникая в детали, такие как имена героев и конкретные события.

Она заметила, что изучение Великой Отечественной должно начинаться уже в 9 классе, иначе молодежь рискует остаться без основательной исторической базы.

«Что-то в сегодняшней системе изучения истории не так. Мы своими руками лишили детей правды о Великой Отечественной войне и это нужно исправить», — заключила депутат.