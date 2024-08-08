Власти Нижнего Новгорода выплатят по 10 тыс руб первоклассникам-детям бойцов СВО

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале заявил, что первоклассникам, которые являются детьми участников спецоперации на Украине, выплатят по 10 000 рублей, сообщает pravda-nn.ru .

По словам градоначальника, за всеми подробностями о требуемых для этого документах жители могут обращаться в школы и местный департамент по соцполитике.

Сейчас детям нижегородцев-участников спецоперации на Украине доступно бесплатное питание в школах, компенсация за отдых в загородном лагере или бесплатный билет в летний лагерь. Также бойцы СВО могут не платить за содержание своих детей в детском саду.

Ранее депутат Московской областной думы Александр Легков рассказал о расширении мер по помощи участникам спецоперации. По словам парламентария, комплекс соцмер от государства будет рассчитан как на военных, так и на членов их семей и ветеранов.