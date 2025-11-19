«Никакой катастрофы»: ученый развеял мифы о шортсах и тик-токах

Заведующий кафедрой общей психологии и психофизиологии КФУ Владимир Павленко заявил, что просмотр коротких видео в соцсетях — шортсах или тик-токов — не так страшен, как многие привыкли в последнее время думать, сообщает «Крымская газета» .

«Реальные исследования фиксируют лишь изменение эмоционального состояния человека во время просмотра. В смешных роликах нет ничего плохого: они улучшают настроение. Если речь идет о просмотре бессмысленного контента, то и оно не вызовет никаких катастрофических последствий для человека. Просто обучения в этом случае он не получает», — сказал ученый.

По его словам, это просто банальная трата времени, но во время просмотра видео включаются оба полушария мозга, активируется зона интуиции, пространственного восприятия и параллельной обработки информации.

Реальная опасность — в подмене более полезных и сложных видов деятельности: если дети, например, вместо уроков смотрят тик-токи, никакой пользы в этом не будет, заключил исследователь.

