Никакого просвета: эксперт рассказал, что ждет обвиняемых в теракте в «Крокусе»

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Арслан Хасавов прокомментировал сообщения о «санаторных» условиях содержания в СИЗО фигурантов по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», отметив, что их ждет незавидная участь, сообщает NEWS.ru .

22 марта исполнился год со дня трагедии в «Крокусе». При этом многих возмутила новость о том, что подсудимые содержатся в лефортовском СИЗО как в санатории — занимаются спортом и даже смогли поправить здоровье.

Общественник пояснил, что в СИЗО соблюдаются необходимые нормы содержания фигурантов дела, пока они официально не признаны виновными. Однако в случае обвинительного приговора их ждет отнюдь не завидная участь.

Член ОНК предположил, что каждый из обвиняемых получит пожизненный срок, а также на террористов лягут долги по гражданским искам, которые нереально выплатить за всю жизнь, работая в колониях. Кроме того, никто из них не сможет увидеться с родными. По его словам, «никакого просвета» у них впереди нет.

«Если их не помилуют через 20-30 лет, то их похоронят в безымянных могилах на территории колоний», — сказал Хасавов.

Теракт в зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Террористы начали стрелять из автоматов по людям, а затем подожгли здание. Жертвами нападения стали более 140 человек, пострадали свыше 500.