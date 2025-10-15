Никаких праздников: в РФ может стать меньше выходных и отпусков

Политтехнолог Вадим Попов в разговоре с « Абзацем » заявил, что в России необходимо сократить оплачиваемый отпуск и количество праздничных дней. Это действие нужно предпринять на фоне действующих реалий.

Политтехнолог считает, что на фоне спецоперации и ухудшения экономической обстановки властям РФ нужно пересмотреть законодательство по вопросу отпусков и праздничных дней. Их нужно уменьшить.

РФ необходимо беспрерывное производство военной и гражданской продукции, добавил Попов.

«Не время, когда против нашей страны ведется настоящая война со стороны Запада, прохлаждаться месяц на курортах и дачах», — сказал Попов.

Политтехнолог считает, что ежегодный отпуск можно снизить до 21 дня. Снизить нужно и количество новогодних каникул до шести суток.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.