Никаких праздников: в РФ может стать меньше выходных и отпусков
Фото - © Фотобанк Лори
Политтехнолог Вадим Попов в разговоре с «Абзацем» заявил, что в России необходимо сократить оплачиваемый отпуск и количество праздничных дней. Это действие нужно предпринять на фоне действующих реалий.
Политтехнолог считает, что на фоне спецоперации и ухудшения экономической обстановки властям РФ нужно пересмотреть законодательство по вопросу отпусков и праздничных дней. Их нужно уменьшить.
РФ необходимо беспрерывное производство военной и гражданской продукции, добавил Попов.
«Не время, когда против нашей страны ведется настоящая война со стороны Запада, прохлаждаться месяц на курортах и дачах», — сказал Попов.
Политтехнолог считает, что ежегодный отпуск можно снизить до 21 дня. Снизить нужно и количество новогодних каникул до шести суток.
