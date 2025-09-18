Никаких нулевых уроков: чем полезны ученикам новые правила в школах РФ

С 1 сентября 2025 года в школах в РФ начинают действовать новые правила, которые регулируют начало и завершение учебного дня. Минпросвещения России установило, что занятия могут стартовать минимум в 08:00 и завершаться максимум в 19:00. Изменения runews24.ru прокомментировала заместитель директора общеобразовательного учреждения Наталия Савинкина.

Изменения затронут все виды школ. Их задача — улучшить организацию учебы.

Савинкина считает, что четкие ограничения по времени дадут возможность сформировать более комфортные условия для детей. Учащимся, в частности, младших классов, нужно комфортное расписание. Оно позволит справиться с любыми нагрузками.

Благодаря этим правилам, общеобразовательные учреждения не смогут организовывать нулевые уроки. Также пропадет возможность заставлять детей учиться в три смены.

Таким образом нагрузка будет равномерно распределена. Качество образования улучшится, считает заместитель директора.

По словам Савинкиной, введено ограничение на количество домашних заданий. Первоклассники будут тратить на его выполнение максимум час, второклассники и третьеклассники — полтора, четвероклассники — два.

