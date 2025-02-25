Никаких наколок: заключенные в России могут заводить кошек, птиц и рыбок

Заключенные в российских колониях могут заводить птиц и рыбок

Заключенным, отбывающим наказание в российских колониях, разрешено заводить в качестве питомцев не только кошек, но также птиц, рыбок и т. д. — список велик, сообщает Mash .

Депутат Госдумы Георгий Арапов получил ответы от ФСИН и Минюста РФ на свой запрос по данной теме. В них подтверждается отсутствие запрета на заведение животных заключенными, но озвучивается несколько обязательных условий.

Отбывающий наказание обязан содержать питомца за свой счет. Чтобы завести животное, нужно получить разрешение от администрации колонии и ветслужбы.

Самое главное — строго запрещено нарушать статью 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Питомца нужно любить и кормить, а вот наколоть ему тюремные тату не выйдет.

При этом упоминание о возможности приобретения заключенными кормов для животных отсутствует в пункте 78 правил внутреннего распорядка. Согласно ему, осужденные могут покупать продукты питания и иные товары.

Ранее во ФСИН опровергли информацию о том, что в качестве эксперимента несколько пушистых друзей живут в ИК Екатеринбурга и Омска с разрешения администрации.