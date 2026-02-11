Ничего святого: освободившийся из тюрьмы «бог Кузя» вновь начал проповедовать

Освободившийся из колонии Андрей Попов, он же «бог Кузя», взялся за старое. Он вновь начал проповедовать, сообщает Baza .

«Бог Кузя» снова проводит собрания для паствы, а его последователи, используя схему пирамиды, активно вербуют новых членов. Они посещают православные ярмарки, завлекая людей историями о святом старце-целителе.

За несколько тысяч рублей неофитам предлагают отпущение грехов и молитвы о благополучии. Внутри секты культ личности Попова дошел до того, что его почитают как второе пришествие Христа, что было им самим заявлено, по словам адептов, 17 лет назад.

«Бог Кузя» был арестован 11 сентября 2015 года. Пресненский суд Москвы приговорил его к 5 годам колонии общего режима в июле 2018-го. Другие участники группы тоже получили реальные сроки.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.