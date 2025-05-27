«Ничего не говорил»: дочь покончившего с собой профессора рассказала о ситуации

Дочь покончившего с собой профессора рассказала, что он ничего не говорил

Родные профессора МГУ, который покончил с собой после того, как отдал мошенникам 52 миллиона рублей, поделились, как он проводил последние дни, сообщает RT .

«Я приехала к нему, стала задавать вопросы. Он мне только говорил, что ничего не продавал, что все в порядке. Папа не признавался до последнего. И отказался идти в полицию писать заявление», — рассказала дочь погибшего доктора экономических наук.

По словам его бывшей супруге, в декабре 2024 года пенсионеру стали часто звонить мошеннике, а в середине апреля он передал им собственные накопления и средства от продажи двух квартир. В результате он свел счеты с жизнью в загородном доме своего друга. Родственникам мужчина ничего не рассказывал, но внешне выглядел подавленным.

При себе у него нашли копию постановления о возбуждении уголовного дела о мошенничестве. Владелец дачи поехал провожать их третьего знакомого на автобус, а вернувшись, обнаружил профессора мертвым.