Незаконные граффити и рекламу устранили на остановках на 12 дорогах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» ликвидировали незаконную рекламу и граффити на 12 региональных дорогах в 8 населенных пунктах на объектах дорожной инфраструктуры — их выявили в ходе обследования, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

От граффити и вандальных надписей очистили дорожные знаки на ул. Ленина в Лобне, на улицах Полевой и Московской во Фрязине и на ул. Парковой в Долгопрудном. Со знаков также ликвидировали рекламу на ул. Октябрьской Революции в Коломне, на проспекте Мира во Фрязине и на ул. Комсомольской в Щелкове.

Дорожники ликвидировали и несанкционированную рекламу на автобусных остановках на ул. Центральной в селе Речицы Раменского округа, на дороге в деревне Демихово Орехово-Зуевского округа, а также на проспекте Науки и ул. Институтской в городе Пущино.

Жителей и гостей региона призывают не портить элементы дорожной инфраструктуры, так как это не только является правонарушением, но может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.