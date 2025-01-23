Незаконное сжигание мусора пресекли в Ленинском округе

Рейд по территории промышленной зоны, расположенной между поселком Измайлово и селом Булатниково, провели в Ленинском городском округе. В ходе мероприятия выявили и пресекли ряд нарушений в части миграционного и природоохранного законодательства. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Данная территория неоднократно вызывала нарекания со стороны жителей близлежащих населенных пунктов. Мы организовали выезд, в ходе которого установили факты утилизации отходов путем открытого сжигания. Также были выявлены лица, осуществляющие трудовую деятельность на территории Московской области без оформления необходимой разрешительной документации», — приводятся в сообщении слова заместителя главы Ленинского округа Виктории Морозовой.

Она уточнила, что в выездном мероприятии принимали участие руководители отделов защиты окружающей среды и потребительского рынка муниципальной администрации, начальник отделения исполнения административного законодательства и сотрудники отдельной роты патрульно-постой службы полиции по Ленинскому городскому округу.

Сообщается, что по итогам проверки были задержаны более 10 нелегальных мигрантов. По всем установленным эпизодам уполномоченными службами составлены протоколы об административных правонарушениях для дальнейшего разбирательства и привлечения виновных к ответственности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.