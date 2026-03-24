Неукрытый заявил, что нацмессенджеры не защитят от мошенников

Андрей Неукрытый: мошенники есть и в национальных сервисах

Президент Национальной ассоциации цифровой экономики Андрей Неукрытый заявил, что отечественные мессенджеры не дают полной защиты от мошенников. Замедление работы иностранных сервисов упрощает доступ к данным, но не решает проблему, сообщает «Крым 24» .

Андрей Неукрытый отметил, что ограничения для иностранных мессенджеров помогают правоохранительным органам быстрее получать необходимую информацию. Однако полностью устранить мошенничество такие меры не позволяют.

По его словам, злоумышленники продолжают использовать различные схемы даже в национальных сервисах. Блокировка подозрительных действий может происходить оперативнее, но это не гарантирует полной безопасности пользователей.

«Даже через наши национальные сервисы мы видим, как мошенники используют те или иные способы. Их могут блокировать оперативнее, но полностью искоренить преступность нельзя», — отметил Неукрытый.

