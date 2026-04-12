Неудачные периоды: россиянам не стоит просить повысить зарплату в 2 сезона года

Лето — неудачный сезон для обсуждения с начальством роста заработной платы. В июне-августе деловая активность падает, рассказала ТАСС глава магистерской программы «Стратегия и технологии HR-менеджмента» Президентской академии в Санкт-Петербурге Тамара Гриненко.

Летом многие начальники уходят в отпуск. Те или иные решения откладывают на более поздний период, отметила Гриненко.

В сентябре и октябре ситуация неоднозначная. Фирмы возвращаются к прежней активности. Однако компании переходят к бюджетированию. Они откладывают те или иные пересмотры до конца года, поделилась собеседница.

Гриненко порекомендовала проанализировать свои результаты. Можно просить повысить зарплату после важного профессионального достижения, когда ценность работника кажется очевидной, то есть, был успешно закончен определенный проект или выросли показатели.

Еще важно проанализировать состояние компании. Если там сокращают людей, снижают затраты или же упала выручка, лучше о повышении зарплаты не просить. Даже если это сделать в подходящий момент, начальник не согласится.

