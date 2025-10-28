Несовершеннолетних уличных исполнителей задержали в Санкт-Петербурге

Группа несовершеннолетних музыкантов была доставлена в полицию после несогласованного выступления на Сенной площади в Санкт-Петербурге.

По информации источника РИА Новости в оперативных службах, подростки исполняли композиции, не входящие в перечень запрещенных, однако их концерт был организован с нарушением городского законодательства о проведении уличных выступлений.

Правоохранители, получившие сигнал о несанкционированном мероприятии, доставили молодых людей в отделение для разбирательства. Им вменяется нарушение статьи 8.6 закона Санкт-Петербурга, предусматривающей штраф от 1,5 до 5 тысяч рублей за проведение несогласованных уличных выступлений. В ближайшее время несовершеннолетних музыкантов планируется передать родителям.

Этот инцидент произошел на фоне других резонансных случаев привлечения к ответственности уличных исполнителей в Северной столице — на прошлой неделе Дзержинский райсуд назначил 13 суток ареста певице Диане Логиновой за организацию массового мероприятия, а Ленинский райсуд оштрафовал ее на 30 тысяч рублей за исполнение песен иноагентов и дискредитацию Вооруженных Сил России.



