Несколько воздушных целей сбили над морем у Севастополя
Несколько воздушных целей были сбиты над морем у Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«Военные отражают атаку укронацистов. По предварительной информации, уже сбито несколько воздушных целей над морем», — написал он.
Все службы приведены в состояние боевой готовности, отметил губернатор.
Он также добавил, что ПВО ведет работу по уничтожению БПЛА. Также работают средства подавления.
Ранее в Севастополе объявили воздушную тревогу.