сегодня в 05:27

Несколько воздушных целей сбили над морем у Севастополя

Несколько воздушных целей были сбиты над морем у Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram -канале.

«Военные отражают атаку укронацистов. По предварительной информации, уже сбито несколько воздушных целей над морем», — написал он.

Все службы приведены в состояние боевой готовности, отметил губернатор.

Он также добавил, что ПВО ведет работу по уничтожению БПЛА. Также работают средства подавления.

Ранее в Севастополе объявили воздушную тревогу.