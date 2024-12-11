Несколько лет в инвалидной коляске: стали известны подробности о муже Ивлеевой

Анастасия Ивлеева, 33-летняя популярная блогерша и бизнесвумен, поделилась в своем Telegram-канале, что вступила в брак. Сразу же стало известно, кто ее супруг. Им оказался 32-летний телеведущий Филипп Бегак. Он вырос в семье интеллигентов в Москве — его отец, Алексей Бегак, был знаменитым телеведущим и художником. К сожалению, Алексей ушел из жизни в 2022 году после длительной болезни. Филипп, сын от первой жены Бегака, продолжил семейное дело и занял должность ведущего программы «Правила жизни» на канале «Россия Культура», сообщает kp.ru .

Алексей Бегак вел программу, удостоенную премии «ТЭФИ», на протяжении восьми лет, с 2014 по 2022 год. В настоящее время исследует повседневные привычки и традиции сын Алексея, Филипп, который прекрасно справляется с этой задачей. Гостями программы Филиппа становятся различные личности — от путешественников и писателей, включая Александра Цыпкина, до профессоров и историков.

В одной из программ Филипп беседовал с режиссером, создавшим фильм о девушке с ДЦП, и вспомнил о сложных моментах своей жизни.

«Я несколько лет провел в инвалидной коляске, с ограниченными возможностями по здоровью. И в тот момент я себя другим не ощущал, хотя все вокруг видели меня каким-то другим. А я при этом делал все, что хотел. Будь то передвижение или рыбалка», — поделился Филипп Бегак.

В сентябре 2024 года в галерее «Ile Theleme» открылась выставка работ Алексея Бегака, который также был профессиональным художником. На его картинах, написанных в 90-х и начале 2000-х, запечатлены близкие ему люди, включая первую супругу Дарью и сына Филиппа Бегака. У телеведущего не было детей от второй жены Ольги Гранкиной.