Непрошеные советы: как вести себя с родней, не стесняющейся в выражениях

Психолог Ольга Романив рассказала, как выстраивать диалог и отстаивать личные границы с родственниками, не стесняющимися в выражениях. Часто такие люди советуют, как надо жить, когда рожать детей, какую работу выбирать, сообщает «Вечерняя Москва».

Эксперт рекомендовала отвечать уверенно и дипломатично на нападки родственников, используя метод «я-сообщения». Например, на вопрос, когда человек собирается устроить свою личную жизнь, можно ответить подобным образом: «Сейчас я предпочитаю сосредоточиться на других приоритетах». Так можно обозначить свой выбор как взрослого человека, который тяжело будет оспорить. Если оппонент продолжает настаивать, стоит избегать споров и оправданий, ограничившись фразой: «Это мой выбор».

Другой эффективный способ закончить нежелательный разговор — благодарность. Это мощный и уверенный и сигнал о том, что обсуждение темы не актуально. Например: «Я довольна своим решением на данный момент, но спасибо».

Если собеседник не понимает аккуратных намеков о завершении диалога, стоит взять разговор под контроль и сменить его русло, задав вопрос на интересную для оппонента тему. В компании решить проблему можно, обратившись к другому человеку.

Также следует воспользоваться поддержкой со стороны. Если предстоит встреча с навязчивым родственником в кругу семьи, можно заранее договориться с другим близким человеком. При атаке от всезнающего родственника союзник может вмешаться в разговор, перевести тему, позволив мнению другого исчезнуть.

Если ничего не помогает, стоит просто покинуть место встречи. При семейных посиделках — избегать встреч с назойливым родственником, находиться во взаимодействии с другими людьми. Также стоит помнить, что вы не обязаны спорить с такими всезнайками.