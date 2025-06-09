«Необходимо шлепать»: отец Илона Маска рассказал, как воспитать гения

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Эррол Маск рассказал, как воспитать гения, на «Форуме будущего 2050»

Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол заявил, что для того, чтобы ребенок вырос гением, его «необходимо шлепать», сообщает газета «Известия» .

«Много шлепать», — посмеялся бизнесмен.

9 июня Эррол Маск посетил «Форум будущего 2050», проходящий в Москве, где выступил в качестве спикера на одном из мероприятий.

Ключевыми темами обсуждения на форуме стали передовые технологии, научные достижения, космические исследования, а также вопросы развития и образования.