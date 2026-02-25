Немецкий бренд Namilia начал продавать сумку в виде секс-игрушки

сегодня в 17:06

Необычную сумку в виде секс-игрушки запустил в продажу немецкий бренд

Берлинский модный бренд Namilia представил сумку в форме секс-игрушки и оценил ее в 129 евро, сообщает «Царьград» .

Необычный аксессуар выполнен в виде анальной пробки. К задней части изделия прикреплен пушистый хвост из искусственного меха.

Сумку изготавливают из полиуретана. Покупателям доступны два варианта цвета — черный и серебристый. Стоимость новинки составляет 129 евро, что примерно равно 11,6 тысячи рублей.

В описании товара указано, что «это именно то, о чем подумали люди». Дизайнеры назвали модель смелой и заявили, что она сочетает моду на фетиш с полезной формой.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.