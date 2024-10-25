Нельзя без взрослых: в Нижнем Новгороде детям могут ограничить посещение пляжей

«В настоящее время проект находится на рассмотрении. Ожидается принятие на ближайшем заседании Законодательного Собрания», — сказали в прокуратуре.

Это предложение поможет снизить число случаев гибели детей на воде: чаще всего это происходит, когда дети купаются без присмотра взрослых. В этом сезоне в водоемах Нижегородской области утонули 44 человека, из них 8 — дети.

Ранее на платформе «Активный гражданин» провели голосование за лучший бассейн под открытым небом в Москве. Больше всего голосов набрал бассейн в парке «Сокольники»: он способен одновременно вместить 130 человек, за него отдали голоса около 18% участников опроса. На втором месте — бассейн в Измайловском парке.