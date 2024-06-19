Футуролог Александр Кононов считает, что человекоподобный искусственный интеллект (ИИ) в будущем может помочь одиноким людям. Со временем ИИ начинает все лучше имитировать человеческое общение, цитирует эксперта Общественная Служба Новостей .

Ученые из США провели тест Тьюринга, в котором участники общались с четырьмя анонимными собеседниками, после чего им нужно было ответить на вопрос — кто из них был человеком, а кто искусственным интеллектом. Среди них был лишь один человек и три модели ИИ: старая программа из 60-х и две версии нейросети GPT. По итогам эксперимента, GPT-4 приняли за человека 54% участников, а GPT-3.5 — половина испытуемых. Собеседника-человека определили всего 67% опрошенных.

На этот счет футуролог Александр Кононов отметил, что возможность поговорить с нейросетями вместо реального человека может помочь одиноким людям. По его мнению, в таком случае у одиночек появится возможность справиться с чувством изоляции от общества.

«Это спасительный круг, который позволит людям все-таки находить собеседника. И пусть этот собеседник будет не человеком, а искусственным интеллектом», — сказал Кононов.

Нейросети могут во многом превосходить человеческий интеллект, поскольку они имеют доступ к неограниченным информационным ресурсам и обладают невероятными мощностями по переработке информации, добавил футуролог.