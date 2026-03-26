Нейросеть обработала 57 тыс заявлений таксистов в Подмосковье

Нейросеть на портале госуслуг Подмосковья с сентября 2025 года проверяет документы для получения и аннулирования разрешений на такси и помогла оформить более 57 тыс. заявлений, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Искусственный интеллект встроен в онлайн-услугу по выдаче разрешений на такси — одну из самых востребованных для бизнеса на региональном портале. Система распознает прикрепленные к заявлению документы и за несколько секунд выявляет некорректные или отсутствующие файлы.

«Онлайн-услуга по выдаче разрешения на такси — одна из самых популярных для бизнеса на регпортале. Уже полгода в услуге работает искусственный интеллект: распознает документы, прикрепленные к заявлениям, и за пару секунд находит неверные файлы. Благодаря этому сократилось количество отказов из-за неполного или некорректного комплекта документов», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга «Предоставление, аннулирование действия разрешения на такси» размещена в разделе «Бизнесу» — «Транспорт» — «Такси и пассажирские перевозки». Ею могут воспользоваться индивидуальные предприниматели, юридические лица и самозанятые, зарегистрированные в Московской области.

В ведомстве добавили, что в рамках оптимизации услуги реализована автоматическая проверка данных об автомобиле по VIN-номеру через реестр легковых такси региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что внедрение искусственного интеллекта в работу госуправления важно и помогает экономить ресурсы, время.

«Любая трансформация — это как правило сопротивление. <…> Считаю эту работу по внедрению искусственного интеллекта в госуправление важной. Она позволяет экономить ресурсы, время. Ее нужно продолжать и по другим направлениям», — сказал Воробьев.