Нейропсихолог заявила о «популяционном стрессе» из‑за Telegram

Нейропсихолог Светлана Колобова заявила, что Telegram стал источником «популяционного стресса» для россиян. По ее словам, платформа усиливает тревожность и ощущение нестабильности, сообщает «Крым 24» .

В эфире телеканала Светлана Колобова заявила, что мессенджер утратил роль площадки для общения и обсуждений. По ее мнению, Telegram все чаще формирует у пользователей чувство тревоги и беспокойства.

«Туда люди заходят, читают: все пропало, нас предали, завтра шторм. Если смысловая ткань нашего государства держится только на Telegram — это странно», — отметила эксперт.

Колобова подчеркнула, что многие воспринимают информацию из Telegram как нечто значимое и влияющее на государственные процессы. При этом большинство пользователей, по ее словам, лишь потребляют контент и не имеют реального влияния на происходящее.

Эксперт добавила, что сегодня Telegram сочетает развлекательные материалы и большой поток новостей, которые нередко вызывают негативные эмоции и усиливают стресс.

