Неизвестные установили шпионскую камеру в раздевалке на подмосковном пляже

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SHOT: камень-шпион нашли в уличной раздевалке на пляже в Подмосковье

На одном из подмосковных пляжей нашли замаскированную камеру для подглядывания за посетителями уличной раздевалки. Сотрудники полиции разыскивают злоумышленников, сообщает SHOT .

Камень-шпион был обнаружен около Южных прудов в Электростали. Неизвестные установили в одной из кабинок камеру, замаскированную под природный камень.

Коварный девайс был замечен утром еще до наплыва посетителей пляжа. В настоящее правоохранительные органы изъяли камеры с аккумуляторами разыскивают злоумышленников.

Ранее силовики пресекли работу сети вебкам-студий, распространившейся по всей России. Студии «премиум класса» начали свою работу в 2022 году.