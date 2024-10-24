Нефтяная отрасль предлагает большие перспективы в столице

Штат одного из наиболее крупных работодателей столицы — Московского нефтеперерабатывающего завода — превышает 2,5 тыс. сотрудников. Предприятие активно развивается и открывает новые вакансии. Об этом рассказала заместитель генерального директора МНПЗ по персоналу Екатерина Косогорова, сообщает «Вечерняя Москва».

«Расположение в Московском регионе — одна из уникальных особенностей МНПЗ. В то же время это еще и большая ответственность для предприятия и людей, которые на нем работают. За последние десятилетия завод кардинальным образом трансформировался и модернизировался», — отметила Косогорова.

Сейчас это современный и высокотехнологичный завод, активно внедряющий инструменты интеллектуального и цифрового управления техпроцессами, снижения воздействия на окружающую среду и заботы об экологии. Активно реализуется программа обновления оборудования.

На сегодняшний день в первую очередь на предприятии востребованы специалисты на должности операторов технологических установок. Они управляют процессом нефтепереработке.

На работу активно приглашают операторов товарной отгрузки, обеспечивающих хранение нефтепродуктов, а также загрузку бензовозов и железнодорожных цистерн на автоматизированных герметичных терминалах.

Востребованными у предприятия являются и специалисты по эксплуатации, ремонту и обслуживанию оборудования — слесари, машинисты насосных и компрессорных установок, механики.

Однако на предприятии есть необходимость не только в рабочих профессиях. Много проектов компании направлены на цифровизацию производственных процессов, по этой причине все более востребованными становятся работники сферы инженерного моделирования. Благодаря им формируется образ завода будущего и внедряются цифровые продукты.

На заводе строятся новые технологические комплексы и продолжается модернизация. Это сохраняет высокую потребность в специалистах строительной области.

При этом на МНПЗ можно устроиться работать не только с высшим, но и со средним профессиональным образованием.

«Мы сотрудничаем с одним из крупнейших профессиональных колледжей России „26 КАДР“, который готовит специалистов по различным направлениям, в том числе по нефтепереработке. Ребята проходят практику на МНПЗ, посещают наш учебный центр», — рассказала Екатерина Косогорова.

Она добавила, что благодаря этому процесс адаптации к рабочему процессу происходит быстро.

Для молодых специалистов на предприятии предусмотрена система наставничества. Поддерживается развитие кадрового потенциала сотрудников — предлагаются обучающие программы как с привлечением ведущих колледжей и вузов, так и в собственном учебном центре МНПЗ. Зарекомендовавших себя работников включают в кадровый резерв, по которому формируются планы индивидуального развития. Также на заводе реализуют программы ротации.

«Для каждого человека важны социальный пакет и стабильная заработная плата. МНПЗ предлагает конкурентоспособный уровень оплаты труда и широкий соцпакет, предусматривающий в том числе льготы для членов семьи сотрудников», — пояснила Косогорова.

Кроме того, на заводе большое внимание уделяется спорту. Прямо на предприятии создали спортивную инфраструктуру с более чем 10 секциями. Занятия в них проводят опытные тренеры. По различным видам спорта регулярно проводят соревнования. Одним из самых популярных мероприятий является чемпионат по мини-футболу. На территории МПЗ есть свой медицинский центр, существуют программы скрининга здоровья и профилактики.