Неделя приема по соцподдержке пройдет в общественных приемных Подмосковья

Со 2 по 6 февраля на площадках региональной и местных общественных приемных «Единой России» в Московской области пройдет серия тематических приемов по вопросам пособий, льгот и другой социальной помощи. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Жители региона смогут получить квалифицированную помощь от депутатов, представителей социального фонда, Ассоциации юристов России и других организаций-партнеров.

«Это одна из наиболее популярных тем обращений, поступающих в общественные приемные „Единой России“. Основные запросы касаются условий назначения и порядка получения различных пособий, выплат, оформления льгот, трудоустройства, обеспечения лекарственными препаратами. В рамках недели приемов мы сможем оказать квалифицированную помощь как можно большему числу граждан, нуждающихся в особом внимании и поддержке со стороны государства, создавая условия для достойной и комфортной жизни в Подмосковье», — сказала руководитель региональной общественной приемной, депутат Госдумы Алла Полякова.

В региональной общественной приемной «Единой России» личные приемы граждан проведут депутаты Государственной Думы:

2 февраля в 13:00 — Отари Аршба;

6 февраля в 14:00 — Михаил Терентьев.

Узнать подробную информацию и записаться на прием можно по телефону: 8(495)106 — 05 — 50.

Адреса и контактные телефоны общественных приемных указаны на сайте регионального отделения партии.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.