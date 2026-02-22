Небольшой снег и до -3 градусов ожидается в Московском регионе в воскресенье
Фото - © Медиасток.рф
В Подмосковье и столице в воскресенье пройдет небольшой снег, по области умеренный, температура прогнозируется от минус 3 до минус 1 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной погоде сохранится гололедица.
Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, местами порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм рт. ст.
Предстоящей ночью термометры покажут минус 5 — минус 3 градуса, днем 23 февраля — от минус 2 до 0 градусов. Местами пройдут небольшие осадки.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.