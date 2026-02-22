Небольшой снег и до -3 градусов ожидается в Московском регионе в воскресенье Общество сегодня в 07:16 Фото - © Медиасток.рф

В Подмосковье и столице в воскресенье пройдет небольшой снег, по области умеренный, температура прогнозируется от минус 3 до минус 1 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.