Небольшой снег и до +2 градусов ожидается в Московском регионе в воскресенье

В Подмосковье и столице в воскресенье днем столбики термометров поднимутся до 0 — плюс 2 градусов, пройдет небольшой снег, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.