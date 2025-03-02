Небольшой снег и до +2 градусов ожидается в Московском регионе в воскресенье
В Подмосковье и столице в воскресенье днем столбики термометров поднимутся до 0 — плюс 2 градусов, пройдет небольшой снег, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Ожидается облачная погода. На дорогах местами прогнозируется гололедица.
Юго-западный, западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм рт. ст.
Предстоящей ночью температура опустится до минус 3 — минус 1 градуса, днем 3 марта будет плюс 1 — плюс 3. Пройдут небольшие осадки, сохранится гололедица.