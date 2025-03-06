Небольшой дождь и до +7 градусов ожидается в Московском регионе в четверг
В Подмосковье и столице в четверг пройдет небольшой дождь, температура составит плюс 5 — плюс 7 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Прогнозируется облачная погода.
Западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Атмосферное давление составит 738 мм рт. ст.
Предстоящей ночью температура ожидается плюс 4 — плюс 7 градусов, днем 7 марта — от плюс 8 до плюс 10. Будет дуть ветер с порывами до 15 м/с. Может пройти небольшой дождь.