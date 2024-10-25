Небольшие заморозки ждут Московский регион в ночь на 26 октября

В ночь на 26 октября в Москве и области столбики термометров опустятся ниже ноля. В целом выходные в регионе будут теплыми, но местами могут пройти дожди, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«По нашим прогнозам, в предстоящую ночь столичный регион может оказаться под влиянием небольшого антициклона, рассеивающего облака. В такой ситуации воздушные массы будут активно отбывать. Мы ожидаем, что в ночь на 26 октября температура в Москве будет от 0 до минус 1 градуса. Это будет зависеть от района города. В Подмосковье — от минус 3 до плюс 2 градусов», — заявил Леус.

Он добавил, что в 26 октября будет облачно с прояснениями, без осадков. Пробивающиеся солнечные лучи будут активно прогревать воздух, и после утренних заморозков температура в Москве может немного превысить норму. Синоптики ожидают, что она составит от плюс 7-9, а в Подмосковье — до плюс 10 градусов.

27 октября в Московском регионе могут пройти слабые дожди. Причиной тому станет теплый атмосферный западный фронт. Температура воздуха при этом вырастет. Ночных заморозков Леус не ожидает. По его словам, в ночь на воскресенье в столице будет плюс 4-6 градусов, по области — плюс 2-7. В дневные часы в Москве будет до плюс 10 градусов, а в Подмосковье — плюс 6-11.