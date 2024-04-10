Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Подмосковье до 14 апреля

На территории Московской области в период с 10 по 14 апреля ожидаются неблагоприятные погодные условия, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

На территории Московской области до 14 апреля ожидается погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов.

Жителям Подмосковья порекомендовали сохранять спокойствие и не поддаваться панике. В случае необходимости важно обратиться в Главное управление МЧС России по телефону доверия 8-(498)-505-41-70, а также по телефону спасения - 112.

Ранее в Москве был объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за аномально жаркой погоды.