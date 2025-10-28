Не забывать о себе: эксперт рассказал о помощи людям на улице

Специалист по выживанию и безопасности Эдуард Халилов напомнил, что не помочь лежащему на улице человеку — нарушение закона, но и пытаться это сделать полностью самостоятельно тоже не стоит: важно оценить все риски и постараться не сделать хуже, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Перед тем как кому-то помогать, нужно задуматься, во-первых, над своей персональной безопасностью, а во-вторых, над безопасностью окружающих. И уже в третью очередь — над безопасностью человека, который нуждается в помощи», — сказал эксперт.

По его словам, подумать о себе и позаботиться о собственной безопасности — это главный принцип.

Халилов акцентировал внимание на важности следования принципу предосторожности в подобных обстоятельствах. Не обладая достаточными знаниями и умениями, попытка оказать помощь может привести к непреднамеренному усугублению ситуации. В отсутствие четкого понимания необходимых действий, рекомендуется воздержаться от активного вмешательства, а вместо этого обратиться в службу экстренной помощи по номеру 112 для вызова квалифицированной бригады.

В случае наличия необходимых навыков и психологической готовности, а также уверенности в собственной безопасности, безусловно, необходимо оказать помощь. Следует оценить наличие пульса и дыхания, состояние сознания пострадавшего. В современном мире, когда непредвиденные обстоятельства могут коснуться каждого, важно помнить о взаимопомощи. Распространенное заблуждение, когда лежащий на земле человек воспринимается как пьяница или бездомный, требует переосмысления.

