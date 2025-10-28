«Не вера, а невежество»: боец СВО рассказал, как рождается идеология террора

«Терроризм — это, в первую очередь, идеология. Такая же, как радикализм или экстремизм, но со своими особенностями. Она формируется у людей с крайними взглядами, которые не способны воспринимать реальность объективно. У таких людей появляется своя искаженная система убеждений, и на них очень легко повлиять», — сказал Александров.

Он отметил, что как правило, на них воздействует неправильное понимание политической или социальной ситуации. Они чувствуют несправедливость, верят в навязанные идеи, становятся восприимчивыми к манипуляциям. Их вводят в заблуждение — показывают ложные причины, искаженные факты, а те, не проверяя информацию, начинают верить в выдуманную реальность.

«Особенно уязвимы те, кто не имеет достаточного образования, не знает истории, трактует события по-своему или основывается на роликах и постах из интернета. Это касается и религиозной сферы. Любая вера, по сути, не может быть направлена на причинение вреда. Но невежество позволяет экстремистам использовать религию как инструмент влияния», — отметил участник СВО.

Александров уточнил, что главная причина того, почему человек идет на преступление, — это не обида и не слабость, а невежество и искаженное восприятие мира.

«Иногда — социальная неустроенность, материальные трудности, желание легких денег. Молодежь особенно подвержена влиянию: подростки и восемнадцатилетние ребята чаще всего становятся участниками протестов или радикальных движений. Кто-то — за деньги, кто-то — „по убеждениям“, которых у них на самом деле нет», — заключил ветеран боевых действий.