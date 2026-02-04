Не только госслужба: ветеран СВО раскрыл детали обучения в «Героях Подмосковья»

В Московской области успешно реализуется программа «Герои Подмосковья», направленная на повышение квалификации у бойцов специальной военной операции. Участник программы, старший лейтенант Игорь Тараканов рассказал РИАМО, что в обучение выстроено таким образом, что участники получают знания не только о госслужбе.

«Сомнений, идти или не идти (учиться в программу «Герои Подмосковья» — ред.), у меня не было. Важно: программа не зациклена только на госслужбе. Там и руководящие должности в коммерческих структурах. Это не я придумал, это суть самой программы», — сказал Тараканов.

По словам участника обучения, программа в широком смысле развивает управленческие компетенции. Те, кто решится пройти весь курс, получат возможности развиваться в разных направлениях, не только по одной карьерной тропе.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа «Герои Подмосковья» очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.