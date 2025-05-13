Не сообщать ИНН и СНИЛС: россиян предостерегли от раскрытия личных данных

Управление по организации борьбы с противоправным использованием ИКТ МВД России акцентировало внимание на необходимости защиты личных данных. Населению настоятельно рекомендуется воздерживаться от передачи финансовой информации, удостоверяющих личность документов, кодов для подтверждения операций, а также имени, даты рождения и номера телефона — особенно когда запрос поступает от лица, представляющегося якобы сотрудником госучреждения, сообщает «Царьград» .

«Даже один невинный ответ может стать началом цепочки мошенничества… Перечень ключевых данных, которые всегда должны оставаться при вас: финансовая информация, персональные документы, аутентификационные коды, комбинация данных», — отметили в ведомстве.

Правоохранители уточнили, что к финансовой информации относятся, в частности, номер банковской карты, срок ее действия, код CVC/CVV, а также логины и пароли от интернет-банка и коды, присылаемые в SMS-сообщениях или push-уведомлениях для подтверждения транзакций.

Из перечня личных документов ни при каких обстоятельствах не следует отправлять незнакомцам данные паспорта, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) или фото этих документов.

В ведомстве подчеркнули, что комбинации данных «имя + дата рождения + номер телефона» уже достаточно для подбора пароля, входа в почту или оформления кредита.

В МВД также обратили внимание на то, что ни одно госучреждение, включая банки, портал «Госуслуги» и правоохранительные органы, никогда не запрашивает конфиденциальные коды или паспортные данные в телефонном разговоре или текстовом сообщении.

Результаты опроса среди населения продемонстрировали, что 17,1% респондентов стали жертвами обмана со стороны мошенников в соцсетях или по телефону. 78% сообщили о попытках мошеннических действий, которые, однако, не привели к успеху. 4,9% опрошенных ни разу не сталкивались с подобными ситуациями. Всего в исследовании приняли участие 47 638 человек.