Не разведен: вдова бойца СВО с ребенком осталась без выплат из-за его экс-жены

В Уфе вдова участника спецоперации с ребенком осталась без выплат, случайно узнав, что супруг не был разведен с предыдущей женой, сообщает Baza .

Алина вышла замуж за Спартака девять лет назад. В браке у них появился ребенок. В прошлом году мужчина отправился добровольцем на фронт, стал штурмовиком и пропал без вести. Алина подала документы на пособие для ребенка. Однако в процессе рассмотрения выяснилось, что у Спартака есть две «действующие» жены.

В военкомате девушке объяснили, что по запросу Минюст сообщил об ошибке: мужчина не был официально разведен со своей первой женой Региной (имя изменено). После развода с Региной Спартак женился во второй раз, затем развелся и получил свидетельство о расторжении брака. На основании этого документа он женился на Алине.

Узнав об этом, Регина подняла свидетельство о браке и решила воспользоваться ситуацией. Она также подала заявление на получение выплат.

Алина решила обратиться за помощью к юристам, чтобы разобраться с возникшей проблемой. Однако и здесь ее поджидал обман.

«Вначале красиво говорили, а потом подсунули договор на консультационные услуги, забрали деньги наличными, даже чека не дали! Потом перестали отвечать на звонки, заблокировали меня. Как будто загипнотизировали, а потом просто бросили, обокрали в горе!» — рассказала Алина.

Алина теперь боится, что ее брак со Спартаком могут признать недействительным, после чего все выплаты на ребенка и компенсацию за смерть супруга получит его первая жена Регина.