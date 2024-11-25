Не менее раза в год: эксперт рассказал о необходимости менять пароли в соцсетях

IT-эксперт Иван Коротеев заявил, что пароли к соцсетям нужно менять не менее раза в год и лучше не придумывать самому: надежный пароль, состоящий из сложной комбинации успешнее сгенерирует специальная программа, сообщает сайт «Узнай.ру» .

«Надежный и уникальный пароль должен состоять из 20 символов. Разумеется, не забываем про строчные и прописные буквы. Для каждой соцсети должен быть свой пароль», — сказал эксперт.

По его словам, пароль из 8 цифр хакеры способны взломать за 37 секунд, а аккаунт с паролем из шести строчных букв — за 2 минуты.

Ранее социальная сеть «Одноклассники» провела опрос, согласно которому 40% россиян не меняют пароли с момента первоначальной установки. Треть участников опроса меняют пароль только, если им пришло уведомление об утечке данных, и только 8% пользователей делают это регулярно.