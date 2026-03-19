«Не ищите сексуализированные смыслы»: библиотека Обнинска привлекает внимание

Центральная библиотека города Обнинска в Калужской области в своей группе ВК привлекает читателей горячими фото посетительницы. На снимках девушка читает исторический роман «Три раны» Паломы Санчек-Гарники.

На фото симпатичная читательница в юбке до колена и чулках читает произведение. В библиотеке призвали «не искать сексуализированные смыслы» и пообещали сделать подобную фотосессию с бабушкой в платке.

В книге рассказывается про писателя Эрнесто. Он покупает коробку из металла. В ней находит множество писем и снимок молодой пары рядом с фонтаном. Еще писатель видит подпись: «Мерседес и Андрес, Мостолес, 19 июля 1936 года».

Также в произведении раскрывается история влюбленной пары. Их разлучили боевые действия. Эрнесто изучает историю и вдохновляется ей для написания крупного романа, построенного вокруг жизни, смерти и любви.

