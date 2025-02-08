Не хотят на воинский учет: украинцы начали массово обращаться за гражданством РФ

В генкосульстве РФ в Нью-Йорке произошел всплеск обращений украинцев по поводу оформления гражданства России, заявил глава миссии в США Александр Захаров. Это случилось после того, как Киев потребовал становиться на учет призывников за границей, сообщает РИА Новости .

Всплеск обращений за гражданством РФ зафиксировали после того, как весной 2024 года Украина ввела требования о том, что все граждане призывного возраста, проживающие за границей, должны встать на учет. Тогда украинцы начали обращаться в генконсульство России, в том числе по электронной почте. Они узнавали, как оформить и приобрести гражданство.

По словам Захарова, в 2024 году в генконсульство РФ за получением паспорта обратились 54 украинца. Среди них были и те, у кого родители — граждане России.

Также среди обратившихся были люди, которые ранее жили в ДНР, Мариуполе, Крыму, Херсонской области, Севастополе, Запорожской области и ЛНР.

В Минобороны Украины сообщали, что находящиеся за границей граждане страны по достижении 17-летнего возраста должны вернуться на родину для постановки на воинский учет. Также в Верховной раде разрешили дистанционно становиться на воинский учет лицам, которые постоянно проживают за рубежом.