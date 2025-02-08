Не хотят на воинский учет: украинцы начали массово обращаться за гражданством РФ
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В генкосульстве РФ в Нью-Йорке произошел всплеск обращений украинцев по поводу оформления гражданства России, заявил глава миссии в США Александр Захаров. Это случилось после того, как Киев потребовал становиться на учет призывников за границей, сообщает РИА Новости.
Всплеск обращений за гражданством РФ зафиксировали после того, как весной 2024 года Украина ввела требования о том, что все граждане призывного возраста, проживающие за границей, должны встать на учет. Тогда украинцы начали обращаться в генконсульство России, в том числе по электронной почте. Они узнавали, как оформить и приобрести гражданство.
По словам Захарова, в 2024 году в генконсульство РФ за получением паспорта обратились 54 украинца. Среди них были и те, у кого родители — граждане России.
Также среди обратившихся были люди, которые ранее жили в ДНР, Мариуполе, Крыму, Херсонской области, Севастополе, Запорожской области и ЛНР.
В Минобороны Украины сообщали, что находящиеся за границей граждане страны по достижении 17-летнего возраста должны вернуться на родину для постановки на воинский учет. Также в Верховной раде разрешили дистанционно становиться на воинский учет лицам, которые постоянно проживают за рубежом.