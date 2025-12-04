Не должно быть соблазнов: Воробьев напомнил о запрете наливаек во дворах домов

Андрей Воробьев: в Подмосковье запретили наливайки с выходом во двор и у школ

В Московской области власти ввели запрет на продажу алкоголя в заведениях с выходом во двор и в 100 метрах от школ, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он уточнил, что в Подмосковье работают около 40 тыс. сетевых магазинов («Магнит», «Пятерочка», «Дикси» и т. д.), а также еще порядка 15 тыс. комфортных и светлых магазинов, которые платят налоги. 25% валового регионального продукта — это торговля, цивилизованной торговлей в регионе дорожат.

«Но все, что касается наливаек, и все, что касается магазинов, которые расплодились во дворах, с 1 сентября мы приняли закон, И, соответственно, запрещено в Московской области иметь с выходом во двор заведение, которое или продает алкоголь на вынос, или под личиной общественного питания предлагает <…> выпить тебе там. И первое, и второе мы запретили», — сказал Воробьев в эфире радио «Комсомольская правда».

Он подчеркнул, что когда человек идет с работы, с ребенком, заходит к себе во двор, когда его ждет любимая супруга дома, то не должно быть соблазнов, не должно быть безбарьерной возможности зайти в алкашку.

«Мы это запретили, это поддержали наши депутаты, местный уровень власти, и мы запрос жителей здесь услышали», — добавил губернатор.

Также он подчеркнул, что запретили «алкашки» в 100 метров вокруг школ. В регионе строятся около 30 школ ежегодно, возводят детские сады, в регионе растет население, появляются новые микрорайоны. И когда алкогольные магазины находятся на пути следования ребенка, то власти региона считают, что это неправильно, также считает и федеральный закон.

