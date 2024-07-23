На фестивале новых медиа в «Сенеже» работают пять тематических площадок

Фестиваль новых медиа в «Сенеже» проходит с 22 по 25 июля. На мероприятии работают пять тематических площадок: «Ценности и креатив», «Продвижение и аудитория», «Вызовы и будущее», «Мастерство управления в медиа: люди и команды», «Россия» в партнерстве с АНО «Национальные приоритеты», сообщает корреспондент РИАМО.

Участниками фестиваля стали выпускники федеральной программы «Мастерская новых медиа». Они смогут повысить квалификацию в ключевых направлениях медиаотрасли.

На площадке «Продвижение и аудитория» участники узнают, как усилить свой личный бренд, создавать востребованный контент, а на площадке «Вызовы и будущее» участники будут разбираться, какое будущее нас ждет и как его спроектировать.

О ценностях нашей страны и о том, как они связаны с технологиями, в дни фестиваля расскажут на площадке «Ценности и контент», а управленческие навыки усилят на площадке «Мастерство управления в медиа: люди и команды».

На площадке «Россия» участники совместно с АНО «Национальные приоритеты» разберут принципы создания социально-значимого контента и узнают, как продвигать крупные медиапродукты.