Эксперт Попова: лингвокоуч поможет определить истинную цель изучения языка

Лингвокоучинг — это мощный инструмент, помогающий людям преодолевать языковые барьеры и достигать своих карьерных и жизненных целей. Успех приходит через доверие, сотрудничество и гибкость, сообщила РИАМО создатель медиаагентства Publicity Buro, спикер TEDx Astana, автор книг «От YESли бы к YESтественно. Как выучить английские времена с помощью мемов» и «МЕМЫ — оружие массового обучения» Алевтина Попова.

По ее словам, преградами на пути к изучению языка могут стать непонимание истинной цели, как следствие — отсутствие мотивации, а также психологические барьеры. Ученики сталкиваются со страхами и сомнениями, такими как боязнь показаться глупым, неуверенность в своих силах, страх ошибок и синдром самозванца.

«Лингвокоуч умеет отделить реальные проблемы от мнимых и доказать ученику, что причин для паники нет, разыщет вашу цель, предложит план подготовки к реализации проекта в разумные, обозримые сроки и совместно с наставляемым продумает конкретные шаги», — заявила Попова.

Она подчеркнула, что не стоит рассчитывать на прокачку уровня владения иностранным языком от А1 до С2 за 3 встречи вместо регулярных занятий и самостоятельной работы в течение 3-5 лет. Это невозможно.

«А вот разработать план для выполнения задуманного и провести подготовительную работу, которая позволит максимально задействовать имеющиеся у клиента навыки и добрать те, которых остро не хватает, за 5-10 интенсивных сессий вполне реально. Потому что лингвокоуч любопытен, гибок и клиентоориентирован», — отметила эксперт.

Это означает отказ от традиционного подхода и обучение вместе с учеником, добавила Попова. Иногда задача клиента решается за одну встречу.

«Каждый лингвистический тренер должен задать своим ученикам несколько ключевых вопросов и совместно обсудить ответы на них: „Как для вас выглядит успех?“, „Что вас сдерживает?“, „Какие шаги вы можете предпринять сегодня, чтобы приблизиться к своей цели?“», — сказала эксперт.

По ее словам, эти вопросы помогают ученикам осознать свои истинные цели и мотивируют их на активные действия. Секрет успеха лингвистического коучинга — во взаимодействии не на перспективу, а здесь и сейчас.