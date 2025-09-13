сегодня в 05:44

NDR: гражданину Германии может грозить уголовное дело из-за посылки из России

Гражданину ФРГ может грозить уголовное преследование после получения посылки из РФ, сообщает RT со ссылкой на телерадиокомпанию Norddeutscher Rundfunk.

Власти подозревают мужчину в нарушении санкционного режима ЕС против России.

Житель Германии получил на Пасху подарок от своего друга из Сибири. В посылке находились мыло, деревянная фигурка и CD-диск. Общая стоимость всего подарка оценивается в €26,83.

При этом посылку приостановила почта в Лейпциге, а находившиеся в ней вещи изъяли. Мужчина намерен судиться.

